Rommerskirchen: Action-Markt öffnet im Advent 2018

Zuwachs im Mariannenpark : Neuer „Action“-Markt öffnet kurz vor Weihnachten

Das Logo der Kette „Action“ wird kurz vor Weihnachten auch in Rommerskirchen zu sehen sein. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Rommerskirchen Der Discounter will am 20. Dezember im Mariannenpark seine 293. Filiale in Deutschland eröffnen.

Im Juli hatten die Bauarbeiten im Mariannenpark hinter „dm“ begonnen, jetzt hat der Discounter „Action“ den voraussichtlichen Termin für die Eröffnung seiner ersten Filiale in Rommerskirchen genannt: Noch vor Weihnachten, am 20. Dezember ab 9 Uhr, sollen die Kunden dort erstmals einkaufen können. „Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis sichern“, sagt Steffen Rosenbauer, Geschäftsführer von Action Deutschland. „Die Fläche ermöglicht breite und helle Gänge, unseren Kunden stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, und der Markt ist sehr gut erreichbar.”

Action expandiert stark und betreibt mittlerweile insgesamt mehr als 1200 Filialen in den Niederlanden, in Belgien, Frankreich, Luxemburg, Österreich, Polen und Deutschland. Das Geschäft in Rommerskirchen ist das 293. der Kette in Deutschland. Nach eigenen Angaben bietet das Unternehmen den Kunden über 6000 Produkte in 14 Produktkategorien, wie Sport, Haushalt, Körperpflege, Do-it-Yourself, Deko oder Spielzeug/Unterhaltung. Zwei Drittel des Sortiments sollen sich ständig ändern, jede Woche werden 150 neue Artikel präsentiert. Darunter finden sich Topmarken genauso wie Eigen- und No-Name-Marken.

Im Mariannenpark stehen 763 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung, Laut „Action“-Management werden dort rund 25 Mitarbeiter Jobs in Voll- und Teilzeit bekommen. Der Markt soll montags bis samstags jeweils von 9 bis 20 Uhr geöffnet sein.

„Die Eröffnung in Rommerskirchen ist für uns ein weiterer Fortschritt unseres Expansionskurses und der Etablierung unserer Marke auf dem deutschen Handelsmarkt. Wir möchten da sein, wo unsere Kunden sind“, sagt Geschäftsführer Steffen Rosenbaum.

(ssc)