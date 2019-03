Im Rathaus Rommerskirchen: Straßenbeiträge: Die Abstimmung läuft länger

Rommerskirchen In dieser Woche gibt es zwei weitere Termine.

Die Straßenbaubeiträge in Nordrhein-Westfalen ärgern viele Bürger. Das zeigt sich bei der von der Volksinitiative des Bundes der Steuerzahler initiierten Unterschriftensammlung zur Abschaffung der Beiträge. Allein in Rommerskirchen hätten bereits mehr als 800 Unterzeichner für die Streichung gestimmt, berichtet der SPD-Fraktionsvorsitzende Heinz Peter Gless. Insgesamt wurden in ganz NRW schon mehr als 375.000 Unterschriften gesammelt, und es werden täglich mehr. „Das ist nach Aussage des Steuerzahlerbundes die mit Abstand am meisten unterstützte Volksinitiative in NRW“, teilt Gless mit.

In Rommerskirchen wäre die auch vom Gemeinderat unterstützte Abstimmung eigentlich schon beendet. Doch wegen der laut Gless „großen Nachfrage und dem regen Zuspruch aus der Bürgerschaft“ haben sich die Fraktionen des Rates entschlossen, nochmals zwei Termine anzubieten, an denen Bürger ihre Unterstützung mit Ihrer Unterschrift in den Listen der Volksinitiative deutlich machen können. Die beiden Termine sind am Donnerstag, 28. März, von 16 bis 18 Uhr und am Samstag, 30. März, von 10 bis 12 Uhr. Vertreter aus den Fraktionen des Gemeinderates stehen dann als Ansprechpartner im Foyer des alten Rathauses in Eckum zur Verfügung.