Jubiläum in Rommerskirchen Abenteuerland feiert 50-jähriges Bestehen

Bei nahezu allen Veränderungen, die es im vergangenen halben Jahrhundert im Kindergartenbereich gab, stand das Abenteuerland stets an vorderster Stelle, berichtet Gemeindesprecher Sebastian Meurer: Zum Familienzentrum zertifiziert wurde es als eine der ersten Kitas in der Gemeinde schon vor mehr als 20 Jahren. Vom Landessportbund erhielt das Abenteuerland schon vor gut einem Jahrzehnt das Prädikat einer bewegungsfreundlichen Kindertagesstätte. Inklusion wurde hier bereits großgeschrieben, ehe sie gesetzlich auch in Kitas zur Pflicht wurde.