Landwirtschaftsmuseum in Sinsteden : Paul Zager bastelt mit 90 noch an Treckern

Sinsteden Das Herz des Seniors gehört dem Lanz Bulldog. Seiner Leidenschaft geht er im Landwirtschaftsmuseum Sinsteden nach.

Hart gearbeitet hat Paul Zager von Kindesbeinen an. Schon als Schuljunge in seiner Heimat Pommern ging er einem Landwirt zur Hand, später nach dem Zweiten Weltkrieg den Russen und den Polen. Es folgten 30 Jahre bei Ford in Köln, anschließend noch Arbeiten in Parkhäusern. Und zwischendurch zog er auch das Haus seines Sohnes hoch. Eigentlich reichlich Gründe, sich endlich daheim in den Sessel zu setzen und den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen. Doch Paul Zager ist auch mit 90 nur eingeschränkt in Ruhestand. Einmal wöchentlich, immer mittwochs, führt ihn sein Weg ins Landwirtschaftsmuseum im Kreiskulturzentrum Sinsteden. Dann unterstützt er die aktiven Kollegen aus dem Förderverein des Museums, die sich um die Wartung der alten Maschinen kümmert.

Der Lanz Bulldog begleitete ihn auch auf seinem ganzen weiteren Lebensweg. Der Neuanfang im Westen Ende der 1950er Jahre, nach fast einem Jahr im Übergangslager in Delmenhorst, war geprägt von einem schmalen Geldbeutel. In der Ford-Siedlung in Pulheim sei er in einer Wohnung mit zwei Eisenbetten, einem Elektroherd und einem Ofen gestartet – mehr nicht, berichtet Paul Zager. Geld musste her, und quasi folgerichtig nahm er neben dem Job beim Autobauer noch einen bei einem Landwirt an. „Drei bis vier Stunden täglich.“ So blieb er in Berührung mit den Traktoren. Und als er nach Sinsteden zog und das Landwirtschaftsmuseum eröffnet wurde, da zog ihn die Halle mit den alten Treckern, die vor sich hin rosteten, magisch an. 2000 stieg er bei den Förderern ein, reparierte die Traktoren, schliff Rost ab, strich die Gefährte an – natürlich mit original Lanz-Farbe, die er extra besorgt hatte.