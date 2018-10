Rommerskirchen: 50 Kinder üben mit Skater-Profis

Rommerskirchen: Kostenloser Workshop in den Ferien : 50 Kinder üben mit Skater-Profis

Mit viel Eifer waren die Teilnehmer beim Skateboard-Workshop bei der Sache. Kurzfristig waren sie von der Skateanlage in eine Halle ausgewichen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Rommerskirchen Fix ausgebucht war der Workshop mit Trainern der Initiative „skate-aid“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Monika Lange machte den kleinen Spaß mit. Die Leiterin des Rommerskirchener Amtes für Schule, Kinder und Jugend rollte auch ein paar Meter auf einem Skateboard durch die Halle, in der am Mittwoch der zweitägige Skateboard-Workshop für 50 Kinder und Jugendliche eröffnet wurde. Geleitet wird er von vier professionellen Trainern der Initiative „skate-aid“ aus Münster, zu denen auch der frühere Halfpipe-Worldcup-Teilnehmer Jens Schnabel gehört. Möglich machten die Ferienaktion, die zum ersten Mal in der Gemeinde Rommerskirchen angeboten wurde, die Gemeinde und die RWE-Tochter innogy SE.

„Nach zwei, drei Tagen war der Workshop ausgebucht. Sogar aus umliegenden Kommunen waren Anfragen gekommen“, berichteten Monika Lange und Dezernent Elmar Gasten. Kindern und Jugendlichen aus Rommerskirchen sei aber Vorrang eingeräumt worden. Letztendlich habe man rund zehn Absagen erteilen müssen.

Angesichts des regnerischen Wetters am Mittwochvormittag zahlte es sich aus, dass die Gemeinde sich frühzeitig um eine Schlechtwetteralternative gekümmert hatte. Eigentlich sollte im Skatepark am Gorchheimer Weg trainiert werden. „Aber bei Regen kann man nicht draußen skaten“, sagte Jens Schnabel. Gemeindesprecherin Bele Hoppe freute sich über die Unterstützung von Unternehmer Jianpeng Hu, der seine Gewerbehalle an der Otto-Lilienthal-Straße als Ausweichquartier zur Verfügung stellte. „Und das Team der Vinhoteca hat uns erlaubt, dort die sanitären Anlagen zu nutzen“, erzählte Hoppe.

Die jungen Teilnehmer waren gemäß ihren Vorkenntnissen in drei Gruppen eingegliedert worden. Den Coaches geht es aber nicht nur darum, Tipps und Tricks rund um das Skateboardfahren zu vermitteln. Ein Augenmerk legen sie auch auf die Stärkung des Selbstvertrauens und des Gemeinschaftsgefühls. „Man kann immer wieder hinfallen. Wichtig ist aber, danach wieder aufzustehen. Und sie sollten mal den Gesichtsausdruck eines Kindes sehen, wenn es nach zehn Stürzen beim elften Mal auf dem Board geblieben ist“, sagte Jens Schnabel. Er beobachte auch stets, dass sich die Kinder und Jugendlichen beim Üben gegenseitig helfen und unterstützen würden. So werde das soziale Verhalten gefördert. „Soziales Engagement und das Wohl von Kindern und Jugendlichen liegen uns am Herzen“, betonte auch Frithjof Gerstner, Kommunalbetreuer bei Sponsor innogy SE.