Historie in Rommerskirchen Ehrenamtler im Landwirtschaftsmuseum leisten 3000 Arbeitsstunden

Das Landwirtschaftsmuseum im Ortsteil Sinsteden ist ein fester Bestandteil im kulturellen Angebot der Gemeinde Rommerskirchen. Die Einrichtung gäbe es aber möglicherweise nicht, wenn sich nicht ein rühriger Förderverein um ihren Erhalt kümmern würde. Was die Mitglieder leisten, wurde bei der jüngsten Jahreshauptversammlung deutlich. Der Vorsitzende Jan Volkers nannte die beeindruckende Zahl von 3000 Arbeitsstunden pro Jahr, die die Ehrenamtler ins Museum investieren. Dies zeuge von dem hohen Einsatz, den die Mitglieder wöchentlich in die Pflege und Reparatur der wertvollen Exponate steckten, so Volkers. Die ausgestellten landwirtschaftlichen Maschinen aus den letzten 100 Jahren veranschaulichen den Besuchern die Entwicklung und zum Teil drastische Veränderung in der Landwirtschaft im vergangenen Jahrhundert; das Museum hat somit einen hohen zeitgeschichtlichen Wert. Eine Besonderheit der Sammlung sind die Exponate aus der Hinterlassenschaft der ehemaligen Neusser Produktionsstätte der International Harvester Company, darunter auch der letzte in Neuss produzierte Ackerschlepper, ein Modell 5150. Diese historischen Stücke gelten als ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen Erbes der Region.