Rommerskirchen feiert : 30 Jahre Partnerschaft mit Karstädt

Rommerskirchen/Karstädt Etliche Rommerskirchener feierten am vergangenen Wochenende zwei Jubiläen mit der Partnergemeinde in Brandenburg. Als Geschenk bekamen die Rommerskirchener ein Verkehrsschild mit auf den Weg.

Überaus beeindruckt von ihrem Besuch in Karstädt zeigte sich die offizielle Delegation der Gemeinde Rommerskirchen, die anlässlich des 750+1- Jahr-Jubiläums zugleich auch das 30+1-jährige Bestehen ihrer Gemeindepartnerschaft feierte. „Wir kamen als Fremde und gingen als Freunde“, lautet das Fazit von Susanne Garding-Maak, die als Vertreterin von Bürgermeister Martin Mertens im Rathaus gemeinsam mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Ellen Klingbeil die Delegation der Gemeinde Rommerskirchen anführte – die zudem aus Felix Hemmer, Jennifer Fiebich, sowie Horst Klingbeil bestand. „Wir sind begeistert von der Gastfreundschaft auch uns ,Ersttätern‘ gegenüber“, so Susanne Garding-Maak, die ebenso erstmals in Karstädt zu Besuch war wie einige ihre Mitreisenden. Zudem hielten sich auch zahlreiche Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Rommerskirchens unter Leitung von Pfarrer Thorben Golly in Karstädt auf und auch der Eckumer Bürgerschützenverein war mit seinem Königspaar Friedhelm Müller und Doris Gogol sowie dem langjährigen Oberst Helmut Keutgen und seiner Frau Marianne präsent. Last but not least feierten in Karstädt auch Hermann und Helga Schnitzler: Der langjährige Dezernent im Rommerskirchener Rathaus und seine Frau pflegen schon seit Jahrzehnten gute private Kontakte in der Partnergemeinde.