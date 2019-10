Friedhöfe in Rommerskirchen : 2020 soll es auch in Oekoven einen Memoriamgarten geben

Bernhard Krüppel kümmert sich um den Memoriamgarten auf dem Friedhof in Nettesheim. Foto: Hammer, Linda (lh)

Rommerskirchen Memoriam-Gärten sind seit einigen Jahren ein Aspekt der sich wandelnden Friedhofskultur. Bereits im Frühjahr 2020 könnte solch ein Garten auch in Oekoven eröffnet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Meurer

Wie kleine Gärten gestaltet, bilden Gräber und die Rahmenbepflanzung eine harmonisch gestaltete Einheit und heben sich von der gewohnten Bestattungspraxis in Reihengräbern ab.

Besonderen Zuspruchs erfreuen sich Memoriam-Gärten offensichtlich in Rommerskirchen. Auf dem Friedhof in Nettesheim wurde im April 2014 der erste eröffnet, im August 2016 folgte in Rommerskirchen der zweite, und im Frühjahr 2020 soll in Oekoven der nächste Memoriam-Garten eröffnet werden. Den Weg hierfür geebnet hat kürzlich der auch für die Friedhofsverwaltung zuständige Bauausschuss mit einem einstimmigen Beschluss.

Umsetzen wird ihn einmal mehr das Blumencenter Krüppel aus Allrath, das auch die Felder in Nettesheim und Rommerskirchen gestaltet hat und eine Pionierrolle in Sachen Memoriam-Gärten spielt: „In Nettesheim haben wir damals den kreisweit ersten Memoriam-Garten eröffnet“, sagt Bernhard Krüppel.

In Oekoven steht nach Auskunft von Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert ein freies Grabfeld zur Verfügung. Wie viele Grabstellen angelegt werden können, ist derzeit noch offen und hängt neben der Größe des Felds auch von der konkreten Gestaltung des Memoriam-Gartens ab.

„Das Feld ist in jedem Fall etwas kleiner als in Nettesheim“, sagt Bernhard Krüppel. Zum Vergleich: Mit gut 2000 Quadratmetern ist der Memoriam-Garten in Rommerskirchen etwa doppelt so groß wie der in Nettesheim. Details wird Krüppel kommende Woche mit Rudolf Reimert besprechen. Er ist zuversichtlich, dass bei passablen Witterungsbedingungen im Herbst und Winter der Memoriam-Garten im Frühjahr 2020 eröffnet werden kann. Und wie steht es um die beiden anderen Friedhöfe in Hoeningen und Evinghoven? Konkrete Pläne gibt es hier noch nicht, doch Reimert zufolge wäre der Hoeninger Friedhof durchaus geeignet, um dort auch einen Memoriam-Garten anzulegen. Zu klein sei allerdings der Friedhof in Evinghoven.