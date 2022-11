Rommerskirchen feiert mit Franzosen : Freundschaft mit Mouilleron hält schon seit zwei Jahrzehnten

Rommerskirchen Nachdem die Coronapandemie persönliche Begegnungen lange unmöglich machte, waren jetzt 44 Franzosen zu Gast in Rommerskirchen, um mit leichter Verspätung den runden Geburtstag der Jumelage zu feiern.

44 Franzosen hatten sich ins 900 Kilometer entfernte Rommerskirchen aufgemacht, um das kleine Jubiläum mitzufeiern. Ein Programmpunkt war am Sonntag der Besuch der Naturfotoausstellung im Kreiskulturzentrum in Sinsteden, an dem auch Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens und dessen Vorgänger Albert Glöckner teilnahmen. Beide setzen sich sehr für die Partnerschaft ein und reisen selbst regelmäßig nach Mouilleron-le-Captif.

Antje Chopin hatte seinerzeit den Stein für die Partnerschaft ins Rollen gebracht. ,,Ich bin schon seit meiner Kindheit immer viel nach Frankreich gereist. Meine Eltern haben das Land geliebt“, erzählt die gebürtige Neukirchenerin. In einem Urlaub in Frankreich lernte sie ihren Mann kennen. „Vier Wochen später haben wir uns verlobt, anderthalb Jahre später geheiratet. Zusammen haben wir in Mouilleron-le-Captif, wo mein Mann geboren wurde, eine eigene Familie gegründet“, erzählt sie. „Der Bürgermeister dort sprach mich an, dass er schon lange auf der Suche nach einer Partnerstadt sei, aber immer wieder vertröstet worden sei. Da wusste ich, ich muss ihm helfen.“ Nachdem der inzwischen verstorbene Rommerskirchener Grünen-Politiker Josef Kirberg nach Mouilleron gereist war und sich von der Schönheit des Städtchens überzeugen konnte, wurde alles in die Wege geleitet.