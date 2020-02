Unternehmerforum Rommerskirchen : Unternehmer testen E-Fahrzeuge

Martin Mertens, Alina Gries, Johannes Gillrath und Peter J.Möhlen (v.l.) in der Mensa des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Knapp 50 Unternehmer trafen sich in der Mensa des Norbert-Gymnasiums.

Von Sebastian Meurer

Auch wenn das 19. Unternehmerforum nach einem Besuch im RWE-Kraftwerk Neurath 2012 erst zum zweiten Mal „auswärts“ stattfand, war jetzt das Norbert-Gymnasium in Knechtsteden natürlich alles andere als unvertrautes Terrain. Knapp 50 in der Gemeinde tätige Unternehmer, nicht zu vergessen die Vertreter der Kreditinstitute, waren der Einladung von Bürgermeister Martin Mertens und der neuen Wirtschaftsförderin Alina Gries gefolgt, die erstmals für die Organisation des Unternehmerforums zuständig war.

Verbindendes zwischen Gemeinde und NGK gibt es nicht allein durch die nicht wenigen Schüler aus der Gemeinde. Seit 2019 gibt es auch eine Chinesisch-AG an der Schule, die der Rommerskirchener Unternehmer Jianpeng Hu leitet. Durchaus ausbaufähig erscheint in den Augen von Martin Mertens die Wahrnehmung von Praktika bei Rommerskirchener Unternehmen. „Wir freuen uns über entsprechende Angebote“, griff Johannes Gillrath, Direktor des Norbert-Gymnasiums, an dem 1250 Schüler durch 105 Lehrer unterrichtet werden, den Gedanken auf.

Wirtschaft ist seit langem einer der Schwerpunkte der in katholischer Trägerschaft befindlichen Schule. Die diesbezüglich schon vor etlichen Jahren eingerichtete Norbert-Akademie vermittle den Schülern Grundkenntnisse in Betriebswirtschaft. Gillrath hofft, dass mit der Rückkehr zum G9-Abitur hier die Nachfrage wieder in einem Umfang steigt, dass durch den Besuch der Akademie auch wieder Credit Points für ein entsprechendes Hochschulstudium erworben werden können.

Erstmals beim Unternehmerforum war jetzt auch Anna Krepper, die das von ihr gegründete Unternehmerfrühstück vorstellte, das an jedem ersten Donnerstag im Monat ab 8.15 Uhr an wechselnden Treffpunkten stattfindet.