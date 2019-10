Braunkohleausstieg in Rommerskirchen : Mertens ist für ein gemeinsames Auftreten

Rommerskirchen Die Bürgermeister von 19 vom Braunkohleausstieg betroffenen Kommunen konferierten erstmals in Rommerskirchen.

Mag Rommerskirchen auch die kleinste Kommune in der Braunkohleregion sein, vom Strukturwandel in der Region erheblich betroffen ist die Gemeinde allemal. Dies gilt nicht nur mit Blick auf die bei RWE Power Beschäftigten, sondern explizit auch in ihrer Eigenschaft als Standort: „Auf unserem Gebiet befinden sich zehn Prozent des größten Braunkohlekraftwerks Deutschlands. Hinzu kommen Bahnstrecken und weitere Betriebseinrichtungen. Insofern sind wir unmittelbar vom Braunkohleausstieg betroffen“, sagt Bürgermeister Mertens, der jetzt Gastgeber der erstmals im Rathaus an der Bahnstraße tagenden Anrainerkonferenz war. In der haben sich die 19 Städte und Gemeinden zusammengeschlossen, die direkte Tagebau- und Kraftwerksstandorte sind.