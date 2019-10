Rommerskirchens größter Event : Herbstfest leitet die Gänsesaison ein

Ramrath Tausende Besucher kamen zum Herbstfest des „Gänsepeter“. Es verlief ohne große Verkehrsprobleme.

Aktuell gibt es in Rommerskirchen keine Veranstaltung mit einer derartigen Zugkraft wie das Herbstfest des „Gänsepeter“. Auch bei dessen 18. Auflage strömten die Besucher zu Tausenden an die Kölner Straße, wo nicht allein der Hof von Peter Eßer für die Gäste zur Verfügung stand, sondern auch ein Herbstmarkt die Kunden lockte, die aus dem gesamten Rheinland stammten, wie sich aus den Autokennzeichen unschwer erschloss.

Verkehrsprobleme, die in den vergangenen Jahren hie und da schon einmal eine Rolle gespielt hatten, gab es diesmal nicht. „Nach Mitteilung des Ordnungsamts traten zwar vereinzelt Verkehrsstörungen auf, die bei solchen Veranstaltung nie gänzlich vermieden werden können, jedoch gingen diese nicht über das normal übliche Maß hinaus. Daher war die Veranstaltung alles in allem unauffällig“, kommentierte am gestrigen Montag Rathaussprecher Elmar Gasten den Verlauf. Das schon vor etlichen Jahren ausgearbeitete Sicherheitskonzept werde jährlich evaluiert und aktualisiert, was auch diesmal im Vorfeld der Großveranstaltung geschehen sei, so Gasten weiter.