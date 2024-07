Typisierungsaktion in Rommerskirchen Niklas (15) braucht dringend eine Stammzellspende

Niklas hat MDS, eine Erkrankung des blutbildenden Systems. Dafür braucht der 15-Jährige dringend eine Stammzellspende. Die muss aber zu ihm und seinem Organismus passen. Die vor rund 15 Monaten in Rommerskirchen neu eröffnete Kinder- und Jugendarztpraxis Dr. Funck führt zusammen mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS eine Registrierungsaktion am Freitag, 19. Juli, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr in der Kinderarztpraxis durch. Sie findet statt in den Praxisräumen in der Rommerskirchener Mobilstation direkt am Bahnhof.