Vermisster aus Rommerskirchen : 13-Jähriger zum dritten Mal vermisst - Junge leidet an Behinderung

Der Junge wird nun zum dritten Mal vermisst. Foto: Polizei

Rommerskirchen Der Junge aus Rommerskirchen, der in der letzten Zeit häufiger vermisst war, wurde nach seiner letzten Rückkehr in der Nacht zu Mittwoch, 18. August, in einer pädagogischen Einrichtung in Münster untergebracht. Von dort ist er seit Mittwochnachmittag 15 Uhr erneut abgängig.

Letztmalig gesehen wurde er zu diesem Zeitpunkt an der Straße "Am Blaukreuzwäldchen" in Münster. Er nutzt gerne öffentliche Verkehrsmittel.

Die Polizei sucht diesen Jungen - wer hat ihn gesehen? Foto: Polizei

Der 13-Jährige leidet unter einer Behinderung und könnte deshalb auf Hilfe angewiesen sein. Seine Familie macht sich große Sorgen und schaltete die Polizei ein. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Um alle Möglichkeiten bei der Suche auszuschöpfen, veröffentlicht das zuständige Kriminalkommissariat 24 nun ein Bild des Jungen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Vermisstenfahndung.

Der 13-Jährige ist etwa 165 Zentimeter groß, hat dunkelblonde, kurze Haare (mit "Undercut"), ist von schlanker Statur und trug bei seinem Verschwinden eine kurze, schwarze Jeanshose, ein blaues T - Shirt mit Punkten sowie schwarze Turnschuhe mit einem grünen Nike-Logo. Hinweise werden an die 02131 300-0 erbeten.

(NGZ)