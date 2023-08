Sommerbrauchtum in der Gemeinde Rommerskirchener Schützen feiern einen tollen Fest-Auftakt

Am Wochenende ist in Rommerskirchen Schützenfest gefeiert worden – das größte in der Gemeinde. Los ging’s am Samstag. Zum Start wurde sogar ein kostenloser Shuttle-Bus geboten: Ein 70 Jahre alte Oldtimer Schweizer Herkunft mit sehr langem Kühler pendelte am Wochenende halbstündlich von der Ortsmitte über sieben Stationen bis zum Hauptort des Geschehens. Gelenkt an einem viel zu großen Lenkrad wurde er von einer jungen Fahrerin.