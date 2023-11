Sessionseröffnung in Rommerskirchen Rut-Wieß feierte mit hunderten Jecken

„Ich war schon sehr aufgeregt“, erklärte ihr Prinz, Jonas II. „Aber ich finde das richtig cool, dass ich jetzt Prinz sein darf. Mein Bruder war auch schon mal Prinz“, erzählte er. „Am allermeisten freue ich mich darauf, an Karneval mit auf dem großen Zug zu fahren und Kamelle an die Kinder verteilen zu können“, berichtete der Prinz weiter. „Meine Mama war auch schon mal Prinzessin, da war ich aber noch nicht da. Das ist richtig toll, was man als Prinzessin alles erlebt. Das macht mindestens so viel Spaß, wie mit den Freunden in die neue Schule zu gehen“, fügte Prinzessin Eva II. noch hinzu.