Adventszeit in Rommerskirchen : Lebendiger Adventskalender findet wieder statt

Jeden Tag im Dezember wird ein Törchen geöffnet. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Rommerskirchen Es ist nicht mehr all zu lange hin und die Planungen für die Adventszeit sind auch in Rommerskirchen bereits im vollen Gange. Der „Lebendige Adventskalender“, der vor zwei Jahren erstmalig durchgeführt worden ist, geht in die dritte Runde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kira Bayer

ebendig wird der Adventskalender durch die Bewohner der Gemeinde. Jeden Tag im Dezember wird ein Fenster geöffnet, wenn es dunkel wird. Die Teilnehmer gestalten ein Wohnungsfenster, ein Schaufenster, ein Gartentor oder einen Carport adventlich nach ihrem Geschmack. Die teilnehmenden Adventsfenster und Tore werden vorher auf verschiedenen Wegen bekannt gegeben. Zur vereinbarten Zeit wird das Fenster dann „lebendig“. Eine genaue Übersicht der Gastgeber wird bald veröffentlicht, damit die Besucher sich am jeweiligen Haus einfinden können. Mitmachen darf jeder, der sich anmeldet. Auch Vereine oder Einrichtungen sind in jedem Jahr gerne gesehen.

Teilnehmer fanden sich in den Vorjahren stets einige: „Ich sehe aber auch kein Problem, warum nicht mehrere Fenster für einen Tag vergeben werden können“, so Initiator Thomas Gulentz. Noch kann man sich melden, um beim Lebendigen Adventskalender mitzumachen. Es seien jedoch nur noch wenige Fenster frei. Der Kreativität, was den Schmuck angeht, sind dabei keine Grenzen gesetzt. Über ein Formular auf der Internetseite www.lebendiger-adventskalender-rommerskirchen.de kann man sich anmelden. Auch über die sozialen Netzwerke und über das Rommerskirchen-Portal, in dem Thomas Gulentz ehrenamtlich schreibt, werden aktuelle Informationen veröffentlicht, auch wo welches Fenster zu bestaunen ist.

„Gerade in diesen erneut schwierigen Zeiten soll der dritte lebendige Adventskalender etwas Besinnlichkeit und auch Gemeinschaft schaffen“, sagt Gulentz. „Man trifft sich, singt weihnachtliche Lieder, es gibt heiße Schokolade oder Glühwein, vielleicht ein paar Kekse und man steht gemütlich beisammen“, beschreibt er. Stattfinden wird der „Lebendige Adventskalender“ vom 1. bis zum 23. Dezember.

(kiba)