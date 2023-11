Sessionseröffnung in Rommerskirchen KG Rut-Wieß startet in die Karnevalssession

Prinz Jonas wurde am 23. November 2016 geboren. Er besucht die Klasse 1 c (die Seepferdchen) der Gillbachschule in Rommerskirchen. In seiner Freizeit geht Jonas zum Judo und Schwimmen, außerdem spielt er gern mit seinem neuen besten Freund Sam – dem neuen Beagle in der Familie. Das Karnevals-Gen wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Sein Bruder Henry war 2019/20 Prinz der KGG Rut-Wieß und er durfte da schon so machen Auftritt miterleben. Seine Eltern sind seit dieser Zeit aktive Mitglieder der Gesellschaft und seine Urgroßeltern waren ebenfalls lange Jahre aktive Mitglieder des Funkencorps der KG.