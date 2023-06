Rommerskirchener bei Roboter-Wettbewerb Gillbachschule zieht ins Finale

Am Samstag, 17. Juni, fahren zwölf Grundschüler aus der dritten und vierten Klasse der Gillbach Grundschule aus Rommerskirchen mit ihrer Schulleiterin Bärbel Zippenfennig und ihrem Mentor Manfred Keller zum großen NRW Finale nach Mülheim an der Ruhr. Zuvor hatten sie in jeweils in zwei Teams, Team rot und Team blau, zum dritten Mal in Folge den lokalen Roboterwettbewerb des Netzwerks „Zukunft durch Innovation“ (zdi) gewonnen. Dieser Regionalentscheid fand im Berufskolleg für Technik und Informatik in Neuss statt. Angetreten waren dort insgesamt zwei Grundschulgruppen und zehn Gruppen weiterführender Schulen. Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs lautete „Power Up – Sei kein Fossil“. Der Aufgabenparcours drehte sich Rund um das Thema „Nachhaltige Energiewirtschaft“.