Ehepaar aus Rommerskirchen macht Roadtrip Mit dem Wohnmobil durch Südwesteuropa

2600 Fotos und 110 Videos haben Edda Lange-Ziebell und ihr Ehemann Hartmut Zibell aus dem Urlaub mitgebracht – eine beeindruckende Dokumentation ihrer jüngsten Reise mit dem Wohnmobil. Am 21. August ist das Paar in Butzheim aufgebrochen, am 1. Oktober wieder zu Hause angekommen. Die grobe Route war klar: Runter nach Südfrankreich und von dort an der Küste entlang durch Spanien und Portugal. „Ich hatte mir dieses Ziel gewünscht, weil ich da vieles noch nicht kannte“, erzählt Edda Lange-Ziebell. Die Bilanz nach dem Roadtrip fällt positiv aus. „Es war toll, wir haben viel gesehen und hatten eine wunderbare Zeit“, sagen beide.