Rommerskirchen : "Rievkoche" ein Renner beim evangelischen Gemeindefest

Rommerskirchen Als es am Sonntagnachmittag so richtig heiß wurde, geriet auch der vorherige Besucherzustrom eher zum Rinnsaal. Wenngleich es beim evangelischen Gemeindefest in dieser Hinsicht sicher noch Luft nach oben gab, war dessen jüngste Auflage alles andere denn ein Misserfolg.

Mit im Boot war vor der Samariterkirche am Grünweg neben vielen Dutzend Ehrenamtlern der evangelischen Gemeinde auch wieder die katholische Gemeinde St. Peter, die traditionell für den "Rievkoche" zuständig ist. Hubertus Velder konnte hier mit der beeindruckenden Zahl von 26 Kilogramm Reibekuchen aufwarten, der schon lange vor Ende des Gemeindefests restlos verzehrt worden war. Auch am Getränkestand herrschte rege Nachfrage, was gleichermaßen für die Caféteria im Gemeindesaal und die Imbissstände auf dem Gelände galt.

Langeweile wird bei den Rommerskirchener Protestanten diese Woche nicht mehr einkehren. Schon heute lädt die evangelische Gemeinde zum ökumenischen Bittgang ein, der diesmal auf dem Gut Mariannenhof enden wird. Beginn ist um 19 Uhr in der Samariterkirche. An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 10. Mai, lädt die Gemeinde für 18 Uhr zum Gottesdienst in der Frixheimer Kreuzkirche ein. Im Anschluss wird gegrillt. "Je nach Wetterlage findet alles draußen auf der Wiese oder im Kirchraum statt", teilt Gemeindesekretärin Christine Schmitz mit.

(S.M.)