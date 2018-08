Rhenag spendet 750 Euro für den Verein "Stille Geburten"

Rommerskirchen Mehr als 3000 Totgeburten gibt es in Deutschland pro Jahr, wobei die Eltern in ihrem Schmerz vielfach allein bleiben. Demgegenüber hat es sich der im September 2016 gegründete Rommerskirchener Verein "Stille Geburten" zur Aufgabe gemacht, Eltern zu begleiten, deren Kinder tot geboren werden.

Gerne hat Bürgermeister Martin Mertens bei der Vereinsgründung die Schirmherrschaft übernommen. "Ich glaube, nur schwer kann sich ein Außenstehender wirklich vorstellen, was in Eltern und v.a. den Müttern vorgeht, die sich über die Schwangerschaft gefreut haben, dann die ersten "kritischen Wochen" überstanden haben und in dem Bewusstsein leben - Jetzt kann ja nicht mehr viel passieren. Und dann irgendwann die Nachricht: Ihr Baby lebt nicht mehr."