Rommerskirchen: Rettungswache wird im Juli mit Feier eröffnet

Rommerskirchen Auch die benachbarte Feuerwache des Löschzugs Nettesheim soll mehr Räume erhalten.

"Im Notfall zählt jede Minute. Deshalb haben wir von Beginn meiner Amtszeit an mit Hochdruck an der Stationierung eines Rettungswagens", sagt Martin Mertens. Für ihn "ist es großartig, dass es beim Bau der Rettungswache so schnell voran geht".

Und damit nicht genug: "Auch der Löschzug Nettesheim der Freiwilligen Feuerwehr erhält dann zusätzliche Räume und Anlagen, in denen Fahrzeuge abgestellt, gewartet und wichtiges Einsatzmaterial gelagert werden kann. Zudem gibt es einen Schulungsraum für die Jugendfeuerwehr - denn schon früh übt sich, wer später ein wichtiger Retter in der Not werden wird", betont Mertens. Er und Hans-Josef Schneider begutachteten jetzt den aktuellen Baufortschritt an der Wache.