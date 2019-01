Heilige Drei Könige : Rekordbeteiligung bei Sternsingern

Die Sternsinger von St. Martinus sind heute in Netteshein, Butzheim, Frixheim und Anstel unterwegs. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen „Sternsingen ist cool“, sagt Gemeindereferentin Margret Keusgen angesichts des großen Zuspruchs.

In ganz starker Besetzung sind heute in der Pfarreiengemeinschaft Rommerskirchen/Gilbach die Sternsinger unterwegs. In zwei Gemeinden konnten dabei die bisherigen Rekorde gebrochen werden: Im Einzugsbereich von St. Stephanus in Hoeningen waren 44 Kinder „on tour“. Vier von ihnen werden am kommenden Montag sogar in Berlin von Bundeskanlerin Angela Merkel empfangen. während in den vier zur Pfarrgemeinde St. Martinus in Nettesheim gehörenden Dörfern 37 Könige und Sternträger den Segen „Christus Benedicat Mansionem“ (Christus segne dieses Haus) überbringen.

In Rommerskirchen, Eckum und Vanikum werden sogar 60 Sternsinger(innen) durch die Straßen ziehen und um Spenden für Kinder in Not bitten. Weil gerade Rommerskirchen immer weiter wächst, schaffen die Sternsinger es dort allerdings nicht, während der Aktion alle Haushalte zu erreichen - wem der Besuch besonders wichtig ist, konnte sich vorab im Pfarrbüro melden und erhält heute den an die Tür geschriebenen Segen.

„Es hat sich herumgesprochen, dass Sternsingen cool ist“, nennt Gemeindereferentin Margret Keusgen als einen wesentlichen Grund für die stark gestiegene Resonanz. Dabei ist es laut Gemeindesekretärin Stephanie Dunkel keineswegs so, dass für das Sternsingen bereits im Sommer die Werbetrommel gerührt worden sei. Die Initialzündung auch für Rommerskirchen dürfte wohl nicht zuletzt anlässlich des Weihnachtsmusicals am Vortag des ersten Advent erfolgt sein, vermutet Margret Keusgen. „Da wurde den Kindern gleich auch das Anmeldeformular für die Sternsinger in die Hand gedruckt“, sagt sie. Der Rest war Mundpropaganda und die bisherige Teilnehmerzahl von 25 bis 26 Kindern konnte deutlich übertroffen werden. „Von zehn Gruppen haben wir immer geträumt“, zeigt sich Keusgen begeistert, die mit ihren Mitstreiterinnen in vergangenen Jahren nicht selten noch zwischen Weihnachten und Neujahr per Telefon um weitere Sternsinger kämpfen musste.



„Man kann etwas Gutes tun“, nennt der zwölfjährige Caspar Becker als sein Motiv, bei den Sternsingern mitzumachen. Zum mindestens fünften Mal, womit er geradezu ein „Veteran“ der Aktion ist. Gleiches lässt ungeachtet seiner erst fünf Jahre von Matthias sagen, der bereits zum dritten Mal bei den Sternsingern mitmacht und anfangs von den Älteren Im Bollerwagen mitgenommen wurde.

Bei einem Wortgottesdienst in St.Martinus erfolgt heute die Aussendung, wobei es natürlich wieder eine Mittagspause gibt, für die Stefan Lütticke das „Sternsinger-Leibgericht“ Spaghetti Bolognese kocht. Für die Küche verantwortlich zeichnen Clara Zeißler, Waltraud Zündorf und Markus Polland hatten die Oberhoheit im Küchentrakt des Pfarrheims.