Rekord in Rommerskirchen : Weihnachtsmarkt nochmals vergrößert

Weihnachtliches für Zuhause: Beim vierten Weihnachtsmarkt in Rommerskirchen nach dem Neustart gab es viele schönen Produkte zu kaufen. 25 Aussteller sorgten für einen Rekord. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Auch bei der vierten Auflage fand der Rommerskirchener Weihnachtsmarkt großen Publikumszuspruch. 25 Aussteller und Anbieter machten ihn zum „größten Weihnachtsmarkt aller Zeiten“ in Rommerskirchen.

Hatte die Gemeinde die Zahl der weihnachtlich geschmückten Buden und Hütten schon im vergangenen Jahr verdoppelt, wurde bei der vierten Auflage des sehr gut besuchten Weihnachtsmarktes noch eine Schippe drauf gelegt, was Bürgermeister Martin Mertens vom „größten Weihnachtsmarkt aller Zeiten“ sprechen ließ. Insgesamt 25 Aussteller und Anbieter waren nach den Worten von Peter-Josef Möhlen vom Wirtschaftsbüro präsent, der in den vergangenen Monaten für die Organisation des Weihnachtsmarkts verantwortlich zeichnete.

„Gut 50 Mitarbeiter“ des Rathauses waren Möhlen zufolge für den Weihnachtsmarkt im Einsatz, immerhin mehr als 40 Prozent aller im Rathaus Beschäftigten. Bei dem am Auf- und Abbau beteiligten Bauhof versteht sich das geradezu von selbst, während an drei „gemeindeeigenen“ Weihnachtshütten im Mehrschichtsystem u.a. Glühwein ausgeschenkt wurde.

Info Die Geschichte des Weihnachtsmarktes 1991 In privater Regie 2012 Die damalige Wirtschaftsvereinigung WIR belebte den Markt wieder für ein Jahr. 2016 Die Gemeinde organisierte erstmals einen Weihnachtsmarkt, jetzt in vierter Auflage.

Für die Verköstigung der Besucher war in Hülle und Fülle gesorgt, was nicht allein für die gewerblichen Anbieter gilt. Die Rommerskirchener Tafel bot mit dem Seniorenpark Carpe Diem Suppen, Kaffee und Tee an, beim Partnerschaftskomitee Mouilleron le Captif gab es französische Spezialitäten. Unter den Besuchern konnte Mertens neben der örtlichen Landtagabgeordneten Heike Troles auch die kubanische Botschaftsrätin Yamar Pérez Viera willkommen heißen, die ein Grußwort hielt.

Die Bühne mitten unter den Holzhütten zu platzieren, statt nahe der Venloer Straße, war die einzige Änderung gegenüber dem Vorjahr und erwies sich als akkustischer Gewinn. Sowohl die knappen Redebeiträge als auch die weihnachtliche Live-Musik erreichten so ihr Publikum deutlich besser. Eine Premiere auf dem Weihnachtsmarkt feierten die „Turmbläser von St. Martinus Nettesheim“ um Peter Mahr. 2012 gegründet und damals erstmals am Palmsonntag in St. Martinus aufgetreten, spielen die Turmbläser nach wie vor (fast) in ihrer „Ur-Besetzung“. Neben Mahr sind auch Friedhelm Winkels und Ralf Berger als Trompeter dabei, während Joachim Winkels fürs Tenorhorn und die Posaune zuständig ist. Auch Karl-Josef Kempen und Henning Köster waren dabei. In der Heiligen Messe zum vierten Advent übernehmen die Turmbläser in St. Martinus den musikalischen Part.