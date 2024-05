Familienunternehmen aus Rommerskirchen Mit Bus und Flugzeug zu den schönsten Reisezielen

Seit inzwischen 45 Jahren besteht das Familienunternehmen Gilbach Reisen am Standort Rommerskirchen. „Wir arbeiten hier im Betrieb alle zusammen. Meine Ehefrau Annette, meine Schwiegertochter Conny und mein Sohn Dirk“, berichtet Seniorchef Norbert Küttelwesch stolz. Die vier arbeiten nicht nur zusammen, sie leben auch zusammen in einem Mehrgeneration-Haus – Das, so sagt die Familie, sei das Erfolgskonzept sowie das Herz des Unternehmens. „Zusammen gehen wir durch dick und dünn. Gerade durch die Pandemie haben wir gezeigt, wie wichtig Zusammenhalt und Durchhaltevermögen ist, um so eine Krise zu überstehen.“