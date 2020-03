Regelungen in Rommerskirchen : Senioren dürfen zwei Stunden ungestört einkaufen

Rommerskirchen Seit Freitag soll die Einkaufs-Zeit von 10 bis 12 Uhr ausschließlich für Senioren und andere durch das Coronavirus besonders gefährdete Gruppen zur Verfügung stehen.

Seit Freitag soll die Einkaufs-Zeit von 10 bis 12 Uhr ausschließlich für Senioren und andere durch das Coronavirus besonders gefährdete Gruppen zur Verfügung stehen. Das steht im Mittelpunkt einer besonderen Regelung, die die Gemeinde Rommerskirchen erlassen hat, um die Risikogruppe der Älteren besser zu schützen. Es heißt: „Hierbei gilt, dass ein Zeitkorridor zwischen 10 und 12 Uhr in den Verkaufsstellen ausschließlich Personen vorbehalten bleiben soll, die als Risikogruppe gelten, insbesondere Personen über 60 Lebensjahren.“ Das sei „ein Versuch, um die Senioren in die Lage zu versetzen, in Ruhe einzukaufen – und dabei auch die Chance zu erhalten, noch Konserven, Nudeln und Toilettenpapier zu erhalten“, erklärt Bürgermeister Martin Mertens. „Ich appelliere insbesondere an die Senioren und Vorerkrankten, das Angebot, in dieser Zeit einkaufen zu gehen, auch wahrzunehmen“, hofft er auf eine gute Resonanz. Allgemeine Rücksicht sei neben Abstand das Gebot der Stunde.