Raubüberfälle in Rommerskirchen Polizei schnappt Tatverdächtige nach Überfällen

In seiner Vernehmung räumte der Mann die Vorwürfe ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährige am Freitag (10. März) beim Amtsgericht Mönchengladbach vorgeführt. Der zuständige Richter erließ Haftbefehl gegen den Rommerskirchner und ordnete die Untersuchungshaft an. Bei seinem Mittäter handelt es sich um einen 24-Jährigen. Er stellte sich am Samstagabend (11. März) bei der Kriminalpolizei in Neuss und gestand seine Beteiligung an dem Überfall. Der Rommerskirchener wurde am Sonntag (12. März) auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Mönchengladbach vorgeführt. Ein Richter erließ einen Haftbefehl gegen ihn, setzte diesen aber gegen eine Meldeauflage wieder aus. Die Ermittlungen dauern an.