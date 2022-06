Raub in Rommerskirchen : Unbekannte bedrohen Jugendlichen mit Klappmesser

Die Polizei bittet um Hinweise zu den unbekannten Tätern. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Strauch

Rommerskirchen Am Mittwochabend, 01. Juni, gegen 22:40 Uhr, wurde ein 16-Jähriger am Bahnhof in Rommerskirchen von zwei Unbekannten beraubt. Die Täter hatten ihrem Opfer ein sogenanntes Butterflymesser vorgehalten und ihn zum Leeren seiner Taschen aufgefordert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag und einem Mobiltelefon entfernten sie sich anschließend über die Bahnstraße in Richtung Butzheim.

Täterbeschreibung:

- männlich, 18 bis 22 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, helle Hautfarbe, normale schlanke Statur, sprach akzentfreies Deutsch, grauer Kapuzenpullover, weiße Mund-Nasen-Maske

- männlich, 18 bis 22 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, helle Hautfarbe, kräftige Statur, sprach akzentfreies Deutsch, Brillenträger, graublauer Pullover

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich zu melden.