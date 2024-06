Kontroverse nach Austritten aus SPD-Fraktion in Rommerskirchen Gemeinde lässt CDU-Beschwerde zur Ausschussbesetzung prüfen

Anwalt Andreas Berstermann, der die Gemeinde in verwaltungsrechtlichen Fragen berät, kommt zu einem anderen Ergebnis als die von der CDU hinzugezogenen Verwaltungsrechtler: Die Neubesetzung der Ausschüsse sei wegen des so genannten Spiegelbildlichkeitsgrundsatzes zwingend erforderlich. Die Besetzung der Ausschüsse müsse sich an den Mehrheitsverhältnissen im Rat orientieren. Die Durchsetzung dieses Prinzips, so Berstermann in einer Stellungnahme an die Gemeinde, sei nicht davon abhängig, dass eine Fraktion oder einzelne Ratsmitglieder dies verlangten.