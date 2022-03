Rathaus Rommerskirchen : Zweihundert Bürger kommen zur Mahnwache

Rommerskirchen Rund zweihundert Rommerskirchener haben am Donnerst mit einer Mahnwache ein klares Zeichen gesetzt: „Der Krieg in der Ukraine muss gestoppt werden.“

In einer kurzen Ansprache bedankte sich Bürgermeister Martin Mertens für die große Anteilnahme der Bürgerinnen und Bürger, die sich auch abseits der Mahnwache in den vergangenen Tagen in vielfältiger Weise solidarisch zeigten gegenüber der Ukraine. Viele Hilfsangebote, sei es das zur Verfügung stellen der eigenen Wohnung für Geflüchtete oder das Angebot anfallender Übersetzungen vorzunehmen. Die Solidarität ist groß und das rührte Mertens: „Wenn man dieser verachtenswerten Kriegshandlung etwas ,Gutes‘ abgewinnen möchte, dann ist es der wachsende europäische Zusammenhalt. So wie das Kriegsgeschehen viele von uns kaum schlafen lässt, ist es kaum vorstellbar wie es den betroffenen Ukrainerinnen und Ukrainern gehen muss. Oder auch den protestierenden Russen, die sich trauen auf die Straße zu gehen. Umso wichtiger ist es, dass auch wir ein Zeichen setzen und deutlich machen, dass wir mit all dem in keiner Weise einverstanden sind.“ Nach der Ansprache des Bürgermeisters spielte der Künstler Willie Goergens zwei Lieder. Im Anschluss hielt die Menge inne und gedachte im Kerzenschein der Opfer dieses sinnlosen Krieges mitten in Europa.