Neue Mitarbeiter im Rathaus Rommerskirchen Florian Plück will die Zukunft der Gemeinde aktiv gestalten

„Der Strukturwandel ist ein sehr wichtiges Thema und auch Rommerskirchen als Kommune ist davon betroffen“, erklärt Plück. Zwar habe Rommerskirchen selbst keine Tagebaue, die Gemeindegrenzen reichen jedoch an das Kraftwerk Neurath. So werden auch in den nächsten Jahren viele Einwohner Rommerskirchens von den Schließungen und Stilllegungen der Tagebaue und Kraftwerke betroffen sein, betont er. Man müsse als Gemeinde Zukunftsperspektiven und neue Strukturen schaffen. Dazu gehöre, neue Unternehmen in die Gemeinde zu holen, Arbeitsplätze zu schaffen, aber auch, „den Bürgern vor Ort ein schönes und lebenswertes Umfeld zu geben“, so Plück. „Dazu gehören eben nicht nur Arbeitsplätze, sondern zum Beispiel auch die Renaturierung des Gillbachs.“ Ihm ist es wichtig, dass die Bevölkerung ein Bewusstsein für die Geschichte rund um den Gillbach entwickelt, dass Flora und Fauna erhalten bleiben und die Bürger die Natur und vielfältigen Möglichkeiten der Naherholung gut nutzen können. Auch in der Bildungslandschaft soll sich das widerspiegeln: „Wir sind der Planung, einen Erzählpfad für Kinder entlang des Gillbachs aufzubauen“, berichtet Florian Plück. Dabei solle eng mit den Schulen und Kitas kooperiert werden. Eine der Hauptaufgaben für den Strukturwandelmanager wird sein, für die Kraftwerkserweiterungsflächen um das Werk in Neurath, von denen 34 Hektar auf Gemeindegebiet Rommerskirchens liegen, neue Ideen zu entwickeln und die Flächen zu vermarkten.