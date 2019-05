Rathaus Rommerskirchen : Der neue Wirtschaftsförderer stellt sich vor

Der 32 Jahre alte Maximilian Hoffmeier beginnt Anfang Juni seine Arbeit bei der Gemeindeverwaltung. Dabei kann er auf einen Erfahrungsschatz sowohl in Betriebswirtschaft als auch in Wirtschaftsrecht und Politik bauen.

Dabei kann er auf einen großen Erfahrungsschatz sowohl in Betriebswirtschaft als auch in Wirtschaftsrecht und (Landes-)Politik bauen: Der gebürtige Hattinger, der inzwischen in Meerbusch lebt, hat von Juli 2017 bis jetzt als Büroleiter im Büro der ersten Vizepräsidentin des Landtags NRW gearbeitet, war davor fünf Jahre Assistent der Landtagspräsidentin und hat Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der SPD-Landtagsfraktion. Das Betriebswirtschaftliche Fernstudium an der Fernuni Hagen schloss er 2013 ab, 2019 dann das Fernstudium der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften an der Uni Wismar.