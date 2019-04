Rathaus Rommerskirchen : Bürgermeister baut eine Dezernentenstelle ab

Nach dem Abschied von Baudezernent Hans-Josef Schneider wird die Stelle nicht nachbesetzt. Neuer Zuschnitt der Dezernate.

Das hat laut Mertens gleich mehrere Vorteile: „Wir straffen die Strukturen, so dass Entscheidungswege verkürzt und damit schneller werden. Wir stärken die Arbeitsebene, und wir sparen auch.“ Die Auflösung des bisherigen Dezernates III ist ein Schritt hin zu einer (noch) schlankeren Dezernentenebene, wie Mertens erklärt: „Wir brauchen nicht so viele Häuptlinge: Bei einer Verwaltung unserer Größe reichen zwei bis drei Dezernenten neben mir sicher aus“, sagt der Bürgermeister. In der Kernverwaltung arbeiten 62 Mitarbeiter, inklusive Kita, OGS und anderer Kräfte sind es ca. 160. Da die drei Dezernenten Hermann Schnitzler, Bernd Sauer und Elmar Gasten alle über 60 Jahre alt sind, ist in den nächsten fünf Jahren eine weitere Reduzierung auf zwei Dezernenten nicht ausgeschlossen. Da ist Mertens das „Modell Dormagen“ Vorbild für Effizienz.

Dem scheidenden Baudezernenten Hans-Josef Schneider bleiben viele gute Projekte vom Bahnhof bis zu Feuerwehrgerätehäusern und Rasenplätzen in Erinnerung: „Ich blicke gern auf die Zeit in Rommerskirchen zurück. Es waren spannende Jahre, in der sich in Rommerskirchen viel zum Positiven verändert hat. Es freut mich sehr, dass ich mit meinem Team dazu beitragen konnte.“ Als erstes großes Bauprojekt stand 2003 der Neubau des Dienstleistungszentrums an der Bahnstraße an: An der Stelle des damaligen Baumarkts Nagel wurde ein moderner neuer Verwaltungsbau errichtet.