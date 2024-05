Diskussion um Kündigungen im Rathaus Rommerskirchen Auch die CDU kritisiert Bürgermeister Martin Mertens

Nachdem in Wirtschaftsförderin Franziska Velder erneut eine wichtige Mitarbeiterin aus dem unmittelbaren Umfeld von Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens nach relativ kurzer Zeit gekündigt hat, hat sich nach FDP und Grünen nun auch die örtliche CDU in der Angelegenheit zu Wort gemeldet. Der CDU-Vorsitzende und -Ratsherr Holger Hambloch hält den wirtschaftlichen Schaden für immens, und auch für die Reputation der Gemeinde im Rhein-Kreis Neuss und in Nordrhein-Westfalen sei das extrem schädlich, sagte er unserer Redaktion. Auch den befristeten Vertrag, den die Gemeinde dem früheren Mönchengladbacher Oberbürgermeister Norbert Bude gegeben hat, sieht Hambloch kritisch: „Herr Bude ist schon seit vielen Jahren als Berater für den Bürgermeister aktiv. Ihn jetzt einzustellen, ist wie ein Pflaster auf eine Öllampe zu kleben oder die kaputte Raufaser zu streichen. Aber eine Lösung ist das nicht.“ Es gebe keine perfekten oder fehlerfreien Menschen, aber wenn sich in wenigen Jahren derart viele Kündigungen im Umfeld des Bürgermeisters häufen würden, „dann kann man kaum glauben, dass da nichts ist“, so Hambloch.