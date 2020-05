Gemeindeverwaltung in Rommerskirchen : Rathaus wird ab Montag behutsam geöffnet

Das Bürgerbüro des Rathauses ist ab Montag (außer samstags) wieder normal geöffnet. Foto: Linda Hammer

Rommerskirchen Besuch des Bürgerbüros ist unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen wieder ohne Anmeldung möglich. Es gilt Maskenpflicht. Besucher, die ohne Maske kommen, erhalten am Eingang eine Einmalmaske.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Es sind die ersten Schritte hin zu ein wenig mehr Normalität. Nachdem das Rommerskirchener Rathaus wegen der Corona-Pandemie seit einigen Wochen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – für den Publikumsverkehr geschlossen war, sollen die Bürger verstärkt in die Lage versetzt werden, auf unkomplizierteren Wegen als zuletzt ihre behördlichen Angelegenheiten regeln zu können. Bürgermeister Martin Mertens hat angekündigt, dass die Verwaltungszentrale an der Bahnstraße ab kommendem Montag, 4. Mai, schrittweise wieder für Besucher geöffnet werden soll. Die wahrscheinlich beste Nachricht für die Bürger dürfte dabei die Erlaubnis sein, das Bürgerbüro wieder zu den regulären Öffnungszeiten und vor allem ohne Voranmeldung aufzusuchen. Ausnahme: An Samstagen entfällt die Öffnung zunächst weiterhin. Für alle anderen Bereiche der Verwaltung wird um eine telefonische Terminabsprache gebeten.

Um Besucher und Mitarbeiter auch weiterhin zu schützen, werden die Bürger bis auf Weiteres ausschließlich über den Eingang des historischen Rathauses in die Räume gelassen und dort in Empfang genommen. Es gilt Maskenpflicht. Wer ohne Maske kommt, erhält am Eingang eine Einmalmaske.

Das Gebäude ist in der zurückliegenden Woche gründlich und umfassend für die schwierigen Bedingungen vorbereitet worden, Vorsicht steht obenan. Abstandsmarkierungen wurden angebracht, Wartebereiche markiert, in Büros mit Doppelschreibtischen wurde ein Schutz montiert, zudem wurden Vorkehrungen getroffen, damit alle Anwesenden genügend Abstand zueinander halten können. In allen Ämtern mit Publikumsverkehr ist Spuckschutz aufgestellt worden. Auch würden im Rathaus besondere Hygienevorschriften umgesetzt, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Zuletzt hatte es im Rommerskirchener Rathaus wegen der Corona-Krise über Wochen keinen normalen Publikumsbetrieb gegeben. Nur in besonders dringenden Fällen konnten Besuchstermine vereinbart werden. Zahlreiche Verwaltungsmitarbeiter sind im Homeoffice. Bürgermeister Mertens betont aber: „Die Verwaltungsarbeit ist nicht zum Erliegen gekommen ist. Alle wichtigen Projekte wurden weiter kontinuierlich bearbeitet.“

Trotz der behutsamen Lockerung der Restriktionen legt die Gemeinde weiter Wert darauf, dass sich die Rommerskirchener ausreichend informieren können. Für Fragen rund um „Corona“ wird die Hotline aufrechterhalten: 02183 800-80, montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.