Wirtschaft in Rommerskirchen Gemeinderat stellt Weichen für Gewerbepark VII

Mit der Ansiedlung von Betrieben und somit von zusätzlichen Gewerbesteuerzahlen ist Rommerskirchen zuletzt gut vorangekommen. Inzwischen laufen die Vorbereitungen zur Eröffnung eines weiteren Gewerbeparks, des siebten, auf Hochtouren. Noch in diesem Jahr sollen die Flächen in die Vermarktung gehen, und der Gemeinderat hat soeben die Weichen dafür gestellt, dass es möglichst schnell weitergehen kann. In der jüngsten Sitzung des Gremiums erhielt die Verwaltung von der Politik den Auftrag, die Genehmigung zur notwendigen 51. Änderung des Flächennutzungsplanes bei der Bezirksregierung in Düsseldorf zu beantragen. Zuvor hatten die Bürger sowie die sogenannten Träger öffentlicher Belange Gelegenheit gehabt, Anregungen und Anmerkungen zum Planverfahren einzubringen.