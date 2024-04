Rarität aus Rommerskirchen Der Vikar, der in Ramrath Äpfel züchtete

Dass der fast weltberühmte Apfel „Kaiser Wilhelm“ in Wahrheit in der malerischen Landschaft von Rommerskirchen-Ramrath, im Herzen des Rheinlands, gezüchtet und unter dem Deckmantel-Namen „Peter Broich“ in den Handel gelangte, das verdanken die Ramrather tatsächlich den Eheleuten Johann Wilhelm Schumacher Senior und Maria-Margarete Schumacher (geb. Esser) aus Boslar bei Jülich. Sie waren fromm und betrieben eine kleine Ackerwirtschaft. Ihr ältester Sohn, nach dem Namen seines Vaters getauft, wurde nach frommer Landleute Brauch nicht zum „Ackerer“, sondern zum Geistlichen bestimmt.