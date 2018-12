Kindertagesstätte Rommerskirchen: Hauch von „Vive la France“ im Sonnenhaus

Ramona Wehry, neu gewählte Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, war zu Gast in der Kindertagesstätte "Sonnenhaus". Foto: Kita

Rommerskirchen Ramona Wehry, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, brachte die französische Lebensweise näher.

Damit, für die deutsch-französische Freundschaft Sympathie zu wecken, lässt sich nicht früh genug beginnen. Getreu dieser Devise war Ramona Wehry, die im November neu gewählte Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Mouileron le Captif, jetzt nicht zum ersten Mal zu Gast in der Kindertagesstätte „Sonnenhaus". Durch die wehte ein Hauch von „Vive la France" als die Französischlehrerin am Grevenbroicher Pascal-Gymnasium und Vize-Vorsitzende des Fördervereins für das „Sonnenhaus", die Jungen und Mädchen zu einer Entdeckungsreise nach Frankreich in Form einer Französisch-AG einlud.