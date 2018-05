Rommerskirchen: Ralf Pelle wird neuer Bruderschaftskönig

Rommerskirchen Beim Bruderschaftsfest in Hoeningen tritt auch der neue Prinz Alexander Koch sein Amt an.

Mit dem Bruderschaftsfest der St. Sebastianus beginnt am Pfingstmontag der Schützenfest- und Kirmesreigen in der Gemeinde. Den Auftakt für das Bruderschaftsfest bildet das Festhochamt in der Pfarrkirche St. Stephanus, das um 9 Uhr beginnt.

Gefeiert wird anschließend in der Festhalle an der Rathausstraße, wobei dann wieder der Schützenverein die Regie führen wird, der schließlich auch das Gros der Truppen in der St. Sebastianus-Bruderschaft stellt. In der Festhalle wird Ende September auch das letzte Schützenfest der Saison 2019 gefeiert werden.