Mobilität in Rommerskirchen : Radstation am Bahnhof hat ihr Übergangsquartier bezogen

Norbert Wrobel ist mit der Radstation am Bahnhof Rommerskirchen in einen Container umgezogen. Foto: Dieter Staniek

Rommerskirchen Weil am alten Standort direkt am Eckumer Bahnhof die neue Mobilstation errichtet wird, ist die Radstation in einen Container umgezogen. Das Provisorium befindet sich gegenüber vom Bahnhofsgebäude.

Zum Glück war der Weg nicht sehr weit. Nur etwa 100 Meter vom alten Standort entfernt liegt das neue Domizil der Rommerskirchener Radstation, nun quasi gegenüber vom Bahnhofsgebäude. Und so mussten Norbert Wrobel, der sich ehrenamtlich um die Station kümmert, und sein jesidischer Helfer Amin die Drahtesel und andere Gerätschaften nur über den Bahnhofsvorplatz zu dem Container schaffen, der voraussichtlich für mindestens anderthalb Jahre ihre Heimstatt sein wird. So lange wird es vermutlich dauern, bis die neue Mobilstation mit Bäckerei, Café, Taxizentrale und Praxisräumen fertig ist, die genau dort entsteht, wo die Radstation bislang ihren Platz hatte.

In den Neubau wird dann auch wieder die Radstation einziehen. Ob Norbert Wrobel danach noch an Bord ist, muss sich zeigen. Denn dann wird das Angebot unter Federführung der Caritas laufen.

In Zeiten der Corona-Krise hat Wrobel, der eigentlich ausgebildeter Chemielaborant ist, aber schon früher auch privat Fahrräder repariert hat, besonders viel zu tun. Etliche Rommerskirchener haben ihr altes Hobby offenbar neu entdeckt, so sein Eindruck. Schaltungen neu einstellen, platte Reifen flicken, Bremsen und Licht in Ordnung bringen – die Wünsche der Kunden sind vielfältig. „Viele haben ihre Räder zwei Jahre lang weitgehend unbeachtet im Keller gehabt und lassen die jetzt, in der Corona-Zeit, an unserer Station fit machen“, erzählt der 62-Jährige, der selber auch gerne und oft in die Pedale tritt. „An einem Tag sind hier 25 Stück zur Reparatur vorbeigebracht worden.“

Andere Rommerskirchener hätten sich entschieden, gleich ein neues Zweirad anzuschaffen und hätten ihren alten Drahtesel bei ihm abgegeben. Denn die Radstation kümmert sich nicht nur um Instandsetzungen, sondern bietet auch Gebrauchträder günstig zum Verkauf an. „Die Gebrauchten sind immer gefragt. Fünf bis zehn Exemplare habe wir eigentlich immer auf Lager“, sagt Wrobel.