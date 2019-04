Unfall in Rommerskirchen : Radfahrerin bei Unfall an der B 477 verletzt

Butzheim Eine Radlerin wurde am Samstag gegen 14 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung Landstraße B 477 / Flurgasse in Butzheim verletzt. Die 65-jährige Rommerskirchenerin befuhr den Gehweg der Landstraße in entgegengesetzter Richtung und stieß beim Wechsel auf den Fahrradweg gegen den Pkw eines 30-jährigen Dormageners, der von der Flurgasse auf die Landstraße abbiegen wollte.

Die Radlerin kam zu Fall, verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wurde.

(NGZ)