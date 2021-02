Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess wurde fortgesetzt : Brandstiftung im Flüchtlingsheim – Angeklagter war laut Zeugen aggressiv

Diese Flüchtlingsunterkunft in Rommerskirchen soll der angeklagte 22-Jährige im August 2020 angezündet haben. Foto: Dieter Staniek

Rommerskirchen Der Prozess um die Brandstiftung in einem Nettesheimer Flüchtlingsheim am Landgericht Mönchengladbach ging am Donnerstag in die nächste Runde. Im August 2020 soll ein 22-jähriger Mann die Unterkunft angezündet haben.