Projektwoche in Rommerskirchen : Trommelworkshop an der Kastanienschule

Schulleiterin Annete Gruner und Martin Mertens zeigten sich begeistert vom Workshop. Foto: Gemeinde Rommerskirchen

Hoeningen In der vergangenen Woche fand in der Kastanienschule eine stufenübergreifende Projektwoche statt. Am 1. April endete diese mit einem Schulfest.

In dessen Mittelpunkt stand eine szenische Darstellung der Geschichte „Tambo Tambo – eine Reise nach Tamborena“. Wie Schulleiterin Annette Gruner berichtete, haben alle vier Klassen in der vergangenen Woche in einem Trommelprojekt die Lieder und Tänze, jedoch vor allem den kunstgerechten Umgang mit der Trommel gelernt: „Die Kinder haben sich auf eine musikalische Fantasiereise zum Mitmachen begeben. Insbesondere ihre Koordination, aber auch ihre Wahrnehmung wurden so auf spielerische und künstlerische Art und Weise geschult.“