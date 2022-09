Projektwoche in Rommerskirchen : „Manege frei“ in der Gillbachschule

Rommerskirchen Im Rahmen einer Projektwoche schnupperten die Kinder der Gillbachschule jetzt Zirkusluft. Bei drei Aufführungen zeigten sie am Ende ihr Können.

Am bunten Zelt auf dem Schulhof konnte man es sofort erkennen: Die vergangene Woche stand in der Gillbachschule in Rommerskirchen ganz im Zeichen des Zirkus. Im Rahmen einer Projektwoche war der Zirkus „Dobbelino“ in die Schule gekommen, um mit den Kindern zu üben. Am Freitag hieß es dann zum Abschluss bei drei Aufführungen „Manege frei!“