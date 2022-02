Tierheim Oekoven Rommerskirchen : Projekt „Kinder lesen Katzen vor“

Rommerskirchen Im Tierheim Oekoven ist ein besonderes Projekt für Schulkinder gestartet. Damit soll das Selbstbewusstsein besonders bei ruhigen Schülern gefördert werden.

Die Idee stammt aus den USA, in Deutschland hat sie erstmals das Tierheim in Berlin umgesetzt – nun hat auch das Tierheim in Oekoven das Projekt „Kinder lesen Katzen vor“ gestartet. Insgesamt sechs Zweit- und Drittklässler der Rommerskirchener Gillbachschule und der Gemeinschaftsschule in Frixheim waren mit ihren OGS -Betreuerinnen Angela Redemann und Monika Dechêne per Taxi zur Premiere im Kreistierheim angereist, wo sie von dessen Leiter Benjamin Pasternak und seiner Frau Sarah begrüßt wurden. Der pädagogische Effekt des Ganzen: Kinder, die Hemmungen haben, vor anderen Kindern etwas vorzulesen, oder – mehr oder weniger – frei zu sprechen, können dies jetzt vor einem nun wirklich dankbaren Publikum üben.