Projekt in Rommerskirchen : Insektenfreundliche Gillbachschule

Projekt in Rommerskirchen

Rommerskirchen Die Schüler der Gillbachschule möchten einen Teil zur Artenerhaltung und zum Insektenschutz beitragen – und für Bienen einen gesunden Lebensraum schaffen.

Der Förderverein unterstützt das Vorhaben ebenfalls, Fördergelder wurden bereits beim Gemeinschaftswerk Natur- und Umwelt gestellt. In der Schule dreht sich alles um das Thema Bienen: Referenten werden Vorträge halten und die Kinder zu Bienenfachleuten ausbilden. Die offene Ganztagsschule wird in einer extra angebotenen Arbeitsgemeinschaft die angelegte Blühwiese pflegen. An der Blühwiese sollen jedoch nicht nur Kinder und Lehrer ihre Freude haben, sondern vor allem auch Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten. Bürgermeister Martin Mertens sagte: „Ich bin stolz auf das Engagement der Schüler. Das Anlegen einer Blühwiesen ist eine hervorragende Umweltbildung.“