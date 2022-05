Kita-Projekt in Rommerskirchen : Hühner machen Station im Abenteuerland

Die Kids versorgen die Hühner mit Futter und Wasser. Im Kükenschlupfautomaten gab es niedlichen Nachwuchs. Foto: Wolfgang Walter

Anstel Das Projekt „Chicken on Tour“ erfreut die Kinder im Familienzentrum Abenteuerland in Anstel. Auch Küken sind vor Ort geschlüpft. Die Hühner fühlen sich wohl und legen fleißig Eier.

Henrietta ist der erklärte Liebling vieler Kinder im Familienzentrum Abenteuerland. „Ich finde sie einfach so süß“, sagt Marlene. „Sie lässt sich auch streicheln. Nur manchmal pickt sie auch ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm.“ Henrietta ist eins der Hühner, die seit drei Wochen in der Kita Abenteuerland wohnen. Sie sind dort sozusagen im Urlaub, denn die gefiederten Tiere sind im Rahmen der Aktion „Chicken on Tour“ dort untergebracht. „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kindern diese Möglichkeit bieten können“, sagt Karin Peters, Leiterin der Kita. „Die Kinder lernen viel und sind mit vollem Herzblut dabei, die Tiere zu versorgen und zu betreuen.“

Bis zum kommenden Wochenende machen die Hühner Station in Anstel. Die Kinder sind so sensibilisiert, dass sie den Tieren die nötige Ruhe gönnen, wenn sie sie brauchen. Die Hühner sind ihrerseits sichtlich erfreut, wenn die Kinder morgens mit ihren Betreuerinnen kommen, um Futter und Wasser zu bringen. „Die Kinder gehen sehr behutsam mit den Hühnern um“, erzählt Karin Peters. „Auch Kinder, die lebhafter sind, werden ganz ruhig, wenn sie ins Gehege gehen und sind ausgesprochen rücksichtsvoll. Insgesamt ist es ein voller Erfolg. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kinder so intensiv reagieren“, freut sich die Leiterin.

In Anstel/Rommerskirchen siind Küken geschlüpft. Teil der Aktion Chicken on Tour Foto: Kita Abenteuerland

Höhepunkte sind die Besuche, bei denen nachgeschaut wird, ob die Hühner Eier gelegt haben. Und da sind die Tiere sehr fleißig. „Vorhin haben wir vier Eier gefunden“, erzählt Max begeistert. Mit den Eiern vom Vortag konnten die Kinder zusammen mit ihren Betreuerinnen ein leckeres Rührei zubereiten und essen. Auch das sehen sieht Karin Peters als Erziehungsauftrag an, denn das Abenteuerland legt einen seiner Schwerpunkte auf Ernährung und Bewegung. „So können die Kinder super sehen, wo das Ei herkommt und wie man etwas Gesundes daraus zubereiten kann“, erklärt sie.

Zusätzlich zu den großen Hühnern hat die Kita im Rahmen von „Chicken on Tour“ auch einen sogenannten „Kükenschlupfautomaten“ geliefert bekommen – eine Brutmaschine, in der Eier bei gleichbleibender, warmer Temperatur ausgebrütet werden. 21 Tage dauert es etwa, bis Küken schlüpfen. Vor dem Automaten steht eine Infobox mit bebilderten Eiern, auf denen die Kinder sich täglich über die Größe des Kükens im Ei informieren können. „So lernen sie ganz spielerisch etwas über die Entwicklung“, so Peters. Die Begeisterung über die süßen Küken, die am Ende munter im eigens mitgelieferten Käfig umherlaufen, ist natürlich grenzenlos.