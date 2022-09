Programm in Butzheim-Nettesheim : Schützenfest steht vor der Tür

Butzheim-Nettesheim Detlef und Ruth Winkel sind das amtierende Königspaar der St. Sebastianus-Bruderschaft Nettesheim-Butzheim. Das diesjährige Schützen- und Heimatfest am kommenden Wochenende ist für sie der Abschluss einer langen und außergewöhnlichen Amtszeit.

Am Sonntag ist nach dem Kirchgang um 9 Uhr die Frühparade mit anschließendem musikalischen Frühschoppen. Nach Festumzug und Parade am Nachmittag (15 Uhr) findet am Abend ein Schützenball mit der Partyband „Teamwork“ im Festzelt statt. Der Montag ist traditionell der formelle Tag, an dem die Ehrung der Jubilare (ab 10.30 Uhr) sowie die Ordensverleihung an verdiente Schützen zeremoniert werden. Gegen 13 Uhr wird dann eine Erbsensuppe Schützen und Gäste stärken. Der Dienstag beginnt nach Kirchgang und Frühparade mit der Ermittlung des neuen Kronprinzen. Nach einem letzten Umzug mit Parade am Nachmittag findet am Abend das Schützenfest mit dem Krönungsball zu Ehren des amtierenden Königspaares seinen Abschluss.