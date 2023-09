Für Kinder und Jugendliche in Rommerskirchen Buntes Programm für die Herbstferien

Als weiteres Angebot finden am Dienstag, den 10. Oktober, und am Mittwoch, 11. Oktober, jeweils von 15 bis 17 Uhr zwei rätselhafte Nachmittage statt, zu denen alle angehenden Detektive herzlich eingeladen sind. Im Mittelpunkt steht jeweils ein Escape-Room, der digital bewältigt werden will. Dieses Angebot ist kostenlos, am Dienstag für Kinder ab 10 Jahren und am Mittwoch für Teens ab 12 Jahren. Treffpunkt ist im Jugendhaus JUST-in, von dort aus schalten sich die Teilnehmenden in den Online Escape Room “Future Cities.”. Dieser bietet verschiedene Aufgaben in Form von Puzzeln, Rätseln und anderen Challenges, die gemeinsam mit einem Schauspieler in einem virtuellen Meetingraum gelöst werden. Zum Abschluss der Ferien gibt es dann ein Event für alle Jugendlichen ab 14 Jahren. Treffpunkt ist am Samstag, 14. Oktober um 17 Uhr im JUST-in zum Pizza essen, Spiele spielen und Filme gucken. Hier sollte Geld für die Pizza in der Tasche sein, das Angebot an sich ist kostenlos. Die Anmeldung zu allen drei Angeboten ist ab sofort möglich über die roki@kja-duesseldorf.de.